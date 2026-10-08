57% за компромисс: Большинство украинцев согласились на территориальные уступки

Большинство опрошенных украинцев допускают территориальные уступки ради долгосрочного мира при условии гарантий безопасности со стороны США и европейских партнёров. При этом 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Такие результаты получила социологическая группа «Рейтинг» в ходе исследования 3–5 октября.

Социологи подчёркивают, что готовность к переговорам не означает согласия на мир на любых условиях. Половина участников опроса — 50% — считают мир важнее любой победы. Противоположную позицию заняли 41%, ещё 9% затруднились ответить.

Ранее Life.ru писал об исследовании, в котором 61% опрошенных украинцев поддерживали референдум о мирном соглашении при определённых условиях. В предложенном сценарии допускались территориальные уступки, а среди условий назывались международные гарантии безопасности, перспективы вступления в ЕС и восстановления экономики.