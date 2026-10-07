Режиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что подготовка украинцев к возможному вооружённому конфликту с Россией якобы началась ещё в 1991 году. Свою оценку он высказал в беседе с RT.

По словам Михалкова, он видел документы, согласно которым в украинские военкоматы вызывали военнообязанных в возрасте до 50 лет. Там, как утверждает режиссёр, они подписывали бумаги о готовности в случае необходимости воевать против России.

«Я видел документы. Если бы СВО не началась тогда, когда началась, через две недели всё это было бы здесь», — сказал он. Михалков связал происходившее в начале 1990-х с последующими событиями в Донбассе.

Режиссёр также заявил, что Россия, по его мнению, недооценила процессы, происходившие на Украине после распада СССР. Он считает, что Москва долго исходила из сохранения тесных экономических и исторических связей между странами.

Михалков добавил, что за прошедшие десятилетия на Украине выросли поколения людей с иным отношением к России. По его словам, значительное влияние на это оказали изменения в системе образования и вложения в неё со стороны Запада.

Ранее Life.ru сообщал, что Никита Михалков назвал Россию главным источником своей силы. Режиссёр подчеркнул, что ощущение связи со страной, её культурой и историей помогает ему сохранять внутреннюю опору. По словам Михалкова, именно Россия остаётся для него главным источником энергии, вдохновения и жизненной устойчивости.