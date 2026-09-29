Михалков назвал сатанизм* и чайлдфри основой современной западной культуры

Режиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что сатанизм*, антихристианство и культ смерти стали частью основы современной западной культуры. Об этом он сказал на пресс-конференции в Чите.

По словам Михалкова, культура проявляется прежде всего в отношении человека к окружающему миру и в его представлениях о добре и зле. Режиссёр заявил, что эти ориентиры на Западе оказались смещены, перечислив среди примеров чайлдфри, квадроберство, ЛГБТ*-сообщество, Хэллоуин и сатанизм*.

«Всё это вместе взятое является сегодня основой того, что называется современной западной культурой», — сказал Михалков. Он также связал культурные процессы с религиозными представлениями и критически высказался о позиции католической церкви по вопросам однополых отношений.

Ранее Никита Михалков назвал Россию главным источником своей силы и энергии, подчеркнув, что для него «место силы» определяется не географией, а культурным кодом и русским языком. Режиссёр заявил об этом на церемонии освящения и закладки первого камня в основание Храма Рождества Христова на Поварской улице в Москве, который строится по благословению Патриарха Кирилла на месте уничтоженного в советское время одноимённого храма.

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