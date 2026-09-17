Режиссёр Никита Михалков назвал Россию главным источником своей силы

Народный артист РСФСР Никита Михалков назвал Россию главным источником своей силы и энергии. По мнению знаменитого режиссёра, место силы определяется не географией, а культурным кодом и языком.

«Вы знаете, место силы моё — это моя страна. Поэтому, где бы я ни находился, где говорят на русском языке, для меня это уже место силы», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Михалков назвал Россию главным источником своей силы. Видео © Пятый канал

Его заявление прозвучало на церемонии освящения и закладки первого камня в основание Храма Рождества Христова, который возводится на Поварской улице в Москве. Почти три столетия здесь находился одноимённый храм, построенный в 1693 году и уничтоженный в советское время.

Для строительства нового храма режиссёр получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Архитектурный облик будущего здания разработал художник Юрий Купер, опираясь на традиции русского храмового зодчества.

Ранее строители храма Никиты Михалкова столкнулись с неожиданной проблемой под землёй. Когда начали копать, обнаружилось огромное количество кабелей стратегических телефонных связей. Рабочим пришлось вручную очищать участок.