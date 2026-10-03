58-летняя туристка погибла от удара молнии на Родосе в Греции

58-летняя туристка погибла от удара молнии на греческом острове Родос. Трагедия произошла на пляже Лотьярика неподалёку от Лардоса и Линдоса, сообщает местное издание Dimokratiki.

Женщина находилась на отдыхе вместе с 62-летним мужем. По данным греческих СМИ, супруги отправились купаться, а после выхода из моря шли по пляжу, когда их ударила молния.

Туристка потеряла сознание. На место вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, однако к моменту приезда врачей у женщины уже не было пульса. Реанимационные мероприятия результата не дали.

Муж также пострадал от разряда, но получил лёгкие травмы. Супругов доставили в медицинский центр Архангелоса, где врачи констатировали смерть женщины и оказали помощь мужчине.

В конце сентября разрушительная непогода обрушилась на индийский штат Уттар-Прадеш. Как писал Life.ru, за два дня сильных ливней там погибли как минимум 56 человек, ещё 46 пострадали. Осадки превысили норму на 775%, а повреждения получили более тысячи жилых домов.