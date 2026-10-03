Девять человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу болельщиков регбийного клуба «Ньюкасл Найтс» в Австралии. Двое раненых находятся в критическом состоянии, водитель задержан, сообщает ABC.

В Австралии машина врезалась в толпу фанатов, девять человек ранены. Видео © X / Daily Telegraph

Авария произошла около 09:30 по местному времени на Newcastle Link Road в районе Уоллсенд. Тысячи фанатов собрались вдоль дороги, чтобы проводить автобус команды, отправлявшейся в Сидней на финал Национальной регбийной лиги.

По данным службы скорой помощи Нового Южного Уэльса, один из пострадавших находится в критическом состоянии, состояние ещё одного оценивается как критическое, но стабильное. Остальные семеро получили менее тяжёлые травмы. Всех девятерых доставили в больницу John Hunter Hospital.

Австралийские СМИ сообщают, что среди наиболее тяжело пострадавших — маленькая девочка, у которой после наезда произошла остановка сердца. Второй критический пациент — мужчина с многочисленными переломами ног.

Водителя автомобиля задержали непосредственно на месте происшествия. Полиция пока устанавливает обстоятельства случившегося и официально не называла причину трагедии. Newcastle Link Road перекрыли в обоих направлениях.

Из-за аварии пришлось изменить маршрут клубного автобуса. «Ньюкасл Найтс» выразил поддержку пострадавшим и их семьям, отметив, что безопасность болельщиков стала приоритетом. Финальный матч против «Сидней Рустерс» должен пройти 4 октября.

Ранее внедорожник сбил двух журналистов прямо во время прямого эфира в Мексике. Инцидент произошёл в Монтеррее, где репортёр Альма де ла Роса Флорес и оператор Кристо Моралес снимали последствия сильных дождей. Ехавший по мокрой дороге Jeep потерял управление, его развернуло в сторону съёмочной группы, после чего трансляция оборвалась. Оба журналиста получили травмы. Водителя задержали и передали прокуратуре для дальнейшего разбирательства.