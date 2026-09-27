Два дня под водой: Ливни в Индии унесли жизни 56 человек

По меньшей мере 56 человек погибли и ещё 46 пострадали из-за затяжных ливней в индийском штате Уттар-Прадеш. Стихия бушевала 25 и 26 сентября, сообщает Times of India со ссылкой на управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Непогода повредила 1021 жилой дом. Сильнее всего пострадал округ Хардои, где разрушения затронули 272 здания, ещё 108 получили повреждения в Ситапуре.

Именно Ситапур оказался лидером по числу погибших — там жертвами стихии стали семь человек. В Лакхимпур-Кхери, Бахрайче и Балрампуре погибли по пять жителей, ещё по четыре — в Айодхье и Горакхпуре.

За двое суток в Уттар-Прадеше выпало в среднем 66,5 миллиметра осадков при норме 7,6 миллиметра — превышение составило 775%. В 56 из 75 округов штата количество дождей классифицировали как экстремально высокое.

Ливни также привели к гибели как минимум 107 голов домашнего скота. Власти продолжают оценивать ущерб сельскому хозяйству и проводят спасательные и восстановительные работы в затронутых районах.

Ранее Life.ru рассказывал о другой разрушительной непогоде в Уттар-Прадеше. В мае на штат обрушился мощный циклон с грозами и сильным ветром. Тогда погибли по меньшей мере 89 человек, большинство — при обрушении стен, падении деревьев и ударах молний. Президент России Владимир Путин направлял руководству Индии соболезнования в связи с трагедией.