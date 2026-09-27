Два дня под водой: Ливни в Индии унесли жизни 56 человек
Times of India: В Уттар-Прадеше из-за ливней погибли 56 человек
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По меньшей мере 56 человек погибли и ещё 46 пострадали из-за затяжных ливней в индийском штате Уттар-Прадеш. Стихия бушевала 25 и 26 сентября, сообщает Times of India со ссылкой на управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В Уттар-Прадеше из-за ливней погибли 56 человек. Видео © Х / Weatherman Shubham, Weatherman Shubham, Weatherman Shubham
Непогода повредила 1021 жилой дом. Сильнее всего пострадал округ Хардои, где разрушения затронули 272 здания, ещё 108 получили повреждения в Ситапуре.
Именно Ситапур оказался лидером по числу погибших — там жертвами стихии стали семь человек. В Лакхимпур-Кхери, Бахрайче и Балрампуре погибли по пять жителей, ещё по четыре — в Айодхье и Горакхпуре.
За двое суток в Уттар-Прадеше выпало в среднем 66,5 миллиметра осадков при норме 7,6 миллиметра — превышение составило 775%. В 56 из 75 округов штата количество дождей классифицировали как экстремально высокое.
Ливни также привели к гибели как минимум 107 голов домашнего скота. Власти продолжают оценивать ущерб сельскому хозяйству и проводят спасательные и восстановительные работы в затронутых районах.
Ранее Life.ru рассказывал о другой разрушительной непогоде в Уттар-Прадеше. В мае на штат обрушился мощный циклон с грозами и сильным ветром. Тогда погибли по меньшей мере 89 человек, большинство — при обрушении стен, падении деревьев и ударах молний. Президент России Владимир Путин направлял руководству Индии соболезнования в связи с трагедией.
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