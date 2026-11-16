В Республиканском национальном комитете США призвали проверить расходы организации. Среди трат, которые вызвали вопросы у критиков председателя Джо Грютерса, — оплата услуг стилиста и визажиста для американского лидера Дональда Трампа и других представителей администрации, сообщает The Daily Beast.

По данным издания, с апреля по ноябрь 2025 года комитет потратил на «медийную подготовку» около 59 тысяч долларов. Из них 53 850 долларов получила визажист Бриттани Гётц за «моложавый» грим и «трендовую» укладку для Трампа. Также «перепадает» на внешность и приближённым политика.

Грютерс объяснил, что комитет оплатил услуги по просьбе администрации, чтобы расходы не легли на налогоплательщиков. Он также заявил, что представители Белого дома помогали республиканцам в предвыборной кампании.

Спор о расходах стал частью борьбы за руководство комитетом после того, как республиканцы потеряли большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах. Часть членов организации поддерживает кандидатуру заместителя председателя KC Кросби, тогда как Трамп публично выступил за переизбрание Грютерса. Голосование должно пройти в январе.