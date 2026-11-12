Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в масштабной коррупции и попытках скрыть собственные злоупотребления за нападками на Белый дом. По его словам, политические противники намеренно распространяют обвинения против его администрации, чтобы отвлечь внимание от предполагаемых хищений в подконтрольных демократам штатах. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Демократическая партия делает всё возможное, чтобы отвлечь внимание от масштабной коррупции в „синих“ штатах, постоянно повторяя, что администрация Трампа коррумпирована», — написал президент США.

Особое внимание глава Белого дома уделил Миннесоте и Калифорнии. Трамп заявил, что в этих и других штатах происходят беспрецедентные хищения, однако, по его мнению, демократы предпочитают обвинять в коррупции федеральную администрацию.

Американский лидер также напомнил, что отказался от президентской зарплаты ещё во время первого срока. Этим заявлением он ответил на претензии политических оппонентов, которые обвиняют его администрацию в использовании государственной власти для личной выгоды.

Обмен обвинениями происходит после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября. Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей и Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

После победы демократы объявили о намерении проверить деятельность администрации Трампа. В число возможных направлений расследований входят финансовые интересы семьи президента, действия федеральных ведомств и другие спорные решения Белого дома. Сам Трамп расценивает подобные инициативы как политическое давление.