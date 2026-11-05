Демократы в США готовят масштабные расследования деятельности президента Дональда Трампа за последние два года. Под проверки могут попасть предприниматель Илон Маск, сыновья американского лидера и многочисленные сотрудники Белого дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конгрессменов, юристов и политических консультантов.

«Мы ожидаем проведения огромного объема агрессивных и масштабных расследований, которые будут нацелены как на администрацию [президента США], так и на частный сектор», — заявила агентству специалист юридической фирмы Arnold & Porter по надзору за деятельностью Конгресса Рейчел Коттон.

По информации Reuters, после победы на промежуточных выборах 3 ноября представители Демократической партии намерены использовать новые полномочия для проверки деятельности администрации Трампа. При этом некоторые политики ранее выступали за немедленное начало процедуры импичмента, однако партийное руководство решило сначала сосредоточиться на сборе доказательств.