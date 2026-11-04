Победа демократов на выборах в Конгресс США обернётся масштабными расследованиями деятельности администрации президента Дональда Трампа и деловых связей его семьи. Под пристальное внимание законодателей могут попасть крупные американские корпорации, получавшие государственные контракты и поддерживавшие республиканцев. Бизнес уже готовится к проверкам и возможным вызовам на слушания, пишет Financial Times.

Главный интерес демократов сосредоточен на финансовых отношениях Белого дома с частным сектором. Конгрессмены намерены изучить сделки родственников Трампа, возможное использование государственных полномочий для личного обогащения, распределение бюджетных средств и решения администрации, затрагивающие экономическую и социальную политику страны.

Одним из основных инструментов станут парламентские повестки, позволяющие требовать документы и вызывать свидетелей для дачи показаний. По оценкам юристов, проверки могут затронуть внутреннюю переписку компаний с федеральными чиновниками, условия заключения контрактов и обстоятельства принятия правительственных решений.

О серьёзности намерений демократов уже предупредил член Палаты представителей от Калифорнии Роберт Гарсия, претендующий на пост председателя комитета по надзору. После объявления результатов голосования он обратился к республиканцам с коротким посланием: «Нанимайте адвокатов».

Не менее лаконично отреагировал сенатор от Орегона Рон Уайден, который может возглавить финансовый комитет верхней палаты. В социальной сети X он опубликовал всего одно слово: «Повестки».

Подготовка к расследованиям началась ещё до голосования. Демократы направляли запросы организациям, связанным с окружением Трампа, и обсуждали возможные направления проверок. В частности, их интересуют бизнес-проекты старшего сына президента Дональда Трампа — младшего, включая инвестиционную компанию 1789 Capital, а также отношения предпринимателей с иностранными государственными фондами.

По информации Reuters, в числе возможных объектов расследования также фигурируют компании, финансировавшие строительство нового бального зала Белого дома, и представители бизнеса, участвовавшие в заключении крупных государственных контрактов. Законодатели хотят выяснить, существовала ли связь между финансовой поддержкой администрации и получением коммерческих преимуществ.

Возможность проводить парламентские расследования стала одним из главных последствий голосования. Как закончились выборы в США 2026 года и сколько мест получили партии — в итоговом материале Life.ru.

Отдельным направлением станет дело американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ещё 25 октября Life.ru сообщал, что демократы намерены возобновить расследование его связей с влиятельными политиками и предпринимателями, а также проверить роль крупнейших банков в обслуживании финансовых операций Эпштейна.

Роберт Гарсия ранее называл раскрытие документов по этому делу одним из приоритетов будущего комитета. Демократов интересуют материалы, которые Министерство юстиции США не обнародовало, несмотря на завершение официальной процедуры публикации. Для выяснения обстоятельств законодатели допускают вызов представителей финансовых учреждений на слушания в Конгресс.

Возможность приступить к этим проверкам партия получила по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Как писал Life.ru, демократы впервые за второй президентский срок Трампа обеспечили себе большинство одновременно в Палате представителей и Сенате. Согласно оценкам Bloomberg на утро 4 ноября, партия получила не менее 223 мест в нижней палате при необходимых 218, а в верхней ей прогнозировали 54 мандата.

Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. После этого демократы смогут самостоятельно определять повестку парламентских комитетов, проводить слушания и использовать полномочия по истребованию документов. Юристы ожидают, что противостояние вокруг проверок может привести к продолжительным судебным разбирательствам между законодателями и администрацией.