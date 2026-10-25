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Регион
Опубликовано 25 октября, 20:27

Демократы готовят новые расследования по делу Эпштейна после выборов в Конгресс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Победа демократов на выборах в Конгресс США 3 ноября может обернуться новыми проверками администрации Дональда Трампа и крупнейших американских банков. Оппозиция намерена вернуться к делу финансиста Джеффри Эпштейна и выяснить, почему власти не раскрыли все связанные с ним материалы. Об этом сообщает Bloomberg.

Одним из главных инициаторов расследования выступает конгрессмен от Калифорнии Роберт Гарсия. По его словам, демократы считают недостаточными действия Минюста США, который ранее объявил о завершении публикации документов.

«Расследование по делу Эпштейна будет одним из наших главных приоритетов. Страна хочет раскрытия информации, хочет публикации документов и справедливости для жертв», — заявил Гарсия.

Проверки могут затронуть не только чиновников Белого дома. Демократы рассматривают возможность вызвать в Конгресс представителей крупных финансовых организаций, через которые проходили операции Эпштейна. Законодатели хотят выяснить, насколько внимательно банки следили за его транзакциями и могли ли они заметить признаки противоправной деятельности.

В американских деловых кругах уже готовятся к возможному усилению парламентского контроля. Как отмечает Bloomberg, последствия расследований способны выйти далеко за пределы Вашингтона и затронуть влиятельных представителей финансового сектора.

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Ранее расследование дела Эпштейна привело к юридическому скандалу в Великобритании. Как сообщал Life.ru 8 октября, ордера на обыск резиденций бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора признали незаконными. Полиция выясняла, мог ли он передавать финансисту конфиденциальные сведения во время работы торговым представителем страны. Однако при получении разрешений на обыски правоохранители предоставили суду неверную информацию.

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Полина Никифорова
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