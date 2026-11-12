Госсекретарь США Марко Рубио имеет серьёзные перспективы побороться за президентское кресло в 2028 году, однако конкуренцию ему могут составить сразу несколько влиятельных республиканцев. При этом связь с администрацией нынешнего главы государства Дональда Трампа способна осложнить политическую карьеру потенциальных преемников. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал американист, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Поводом для обсуждения стала публикация Politico о растущей поддержке Рубио среди республиканцев в Конгрессе. Часть однопартийцев считает его более перспективным претендентом, чем вице-президента Джей Ди Вэнса, чьи позиции пошатнулись после поражения партии на промежуточных выборах.

«Рубио имеет реальные шансы выдвинуться в президенты от Республиканской партии США», — отметил Торопов.

Однако специалист напомнил, что оба политика входят в ближайшее окружение Трампа, а значит, разделяют ответственность за потерю республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса. Поэтому партия может сделать ставку на кандидатов, не связанных напрямую с действующим руководством Белого дома.

В числе возможных альтернатив аналитик назвал сенатора от Техаса Теда Круза и губернатора Флориды Рона Десантиса. По его мнению, подобный выбор лучше соответствовал бы традиционным республиканским ценностям, включая свободный рынок и ограничение государственного вмешательства.

Вместе с тем Торопов подчеркнул, что победа на внутрипартийных выборах ещё не гарантирует успеха в противостоянии с демократами в 2028 году.