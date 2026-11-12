Госсекретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио набирает сторонников среди республиканцев, которые хотят видеть его кандидатом в президенты на выборах 2028 года. После поражения партии на промежуточных выборах в Конгресс американские законодатели начали активнее обсуждать альтернативу действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, часть республиканцев считает Рубио более подходящим претендентом на пост главы Белого дома. Сторонники госсекретаря опасаются, что избиратели продолжат связывать Вэнса с политическим курсом президента Дональда Трампа, которому некоторые однопартийцы приписывают ответственность за неудачу на выборах 3 ноября.

Одним из наиболее активных сторонников Рубио стал конгрессмен Марлин Стацман. Он призвал госсекретаря задуматься об участии в президентской гонке и высоко оценил его способность находить общий язык с избирателями.

«Надеюсь, он будет баллотироваться. Думаю, он лучше всех умеет общаться с людьми и объединять их», — заявил Стацман, назвав Рубио самым талантливым республиканцем.

Другой представитель партии в разговоре с Politico охарактеризовал госсекретаря как лучшую надежду республиканцев на выход из кризиса. Он выразил надежду, что уже в начале 2027 года политик начнёт дистанцироваться от Трампа и Вэнса.

Впрочем, у действующего вице-президента остаются влиятельные сторонники. Один из них раскритиковал Стацмана, напомнив о его многолетней поддержке амнистии для нелегальных мигрантов. По мнению собеседника издания, конгрессмен изначально не собирался поддерживать Вэнса, который выступает за жёсткую пограничную политику.

Сам Рубио пока не проявляет публичного интереса к президентской кампании. Источники Politico утверждают, что госсекретарь сосредоточен на выполнении служебных обязанностей. Человек из его окружения подчеркнул, что окончательное решение об участии в выборах известно только самому политику.

Ранее Рубио допускал поддержку кандидатуры Вэнса на выборах 2028 года. В июле 2025-го он назвал вице-президента отличным претендентом на пост главы Белого дома и заявил о готовности поддержать его выдвижение.

При этом сам Трамп недавно назвал Рубио одним из возможных преемников на посту президента США. В интервью CBS News 9 ноября американский лидер положительно оценил кандидатуру госсекретаря, однако отказался выбирать между ним и Вэнсом. Ещё в сентябре президент называл разговоры о будущем кандидате от республиканцев преждевременными.

На фоне внутрипартийных дискуссий Вэнс начал формировать собственную политическую повестку, частично расходящуюся с позицией Трампа. Как сообщало Reuters, после поражения республиканцев вице-президент открыто раскритиковал продолжение войны с Ираном и призвал однопартийцев уделить больше внимания стоимости жизни. Он также предложил пересмотреть некоторые внешнеполитические приоритеты, включая отношения с Израилем. При этом источники агентства отмечали, что его заявления не означают окончательного разрыва с главой Белого дома.