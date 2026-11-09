Президент США Дональд Трамп назвал госсекретаря Марко Рубио одним из возможных кандидатов на президентских выборах 2028 года. При этом американский лидер не стал обещать поддержку ни ему, ни действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом глава Белого дома заявил в интервью CBS News.

Когда журналист спросил Трампа, кого он рассматривает в качестве потенциального преемника помимо Вэнса, президент положительно оценил кандидатуру главы Госдепартамента.

«Ну, я думаю, Марко отличный», — сказал Трамп.

Американский лидер также положительно отзывался о Вэнсе, однако определяться с поддержкой конкретного кандидата пока не торопится. Ещё в сентябре президент называл разговоры о своём преемнике преждевременными.

Ранее издание Politico сообщало, что именно Вэнс и Рубио рассматриваются как основные претенденты на роль будущего кандидата от Республиканской партии. При этом официально решение о выдвижении ни одного из них не объявлено.

Трамп уже называл Вэнса и Рубио возможными кандидатами на выборах 2028 года. Американский лидер отмечал, что у республиканцев есть несколько сильных политиков, способных побороться за Белый дом.