Трамп заявил о сильной «скамейке запасных» республиканцев на выборах в 2028 году

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио среди возможных кандидатов от Республиканской партии на выборах главы государства в 2028 году. При этом американский лидер считает, что определять будущего претендента на пост президента пока рано. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о возможном преемнике, Трамп отказался назвать конкретного политика, которому готов передать руководство страной. По его словам, у республиканцев есть несколько потенциальных кандидатов, способных принять участие в президентской гонке.

«Есть Джей Ди, Марко и многие другие, у нас сильная скамейка запасных, у них её нет», — заявил хозяин Белого дома.

Американский президент подчеркнул, что Республиканская партия располагает достаточным количеством политиков для участия в следующих выборах. При этом он противопоставил кадровые возможности республиканцев Демократической партии, у которой, по его оценке, нет сопоставимого выбора кандидатов.

Вэнс занимает пост вице-президента США, а Рубио возглавляет Государственный департамент. Оба политика входят в ближайшее окружение Трампа и ранее неоднократно фигурировали в обсуждениях возможного преемника действующего главы государства.

Ранее Дональд Трамп досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США. Американский президент 24 октября посетил избирательный участок во Флориде вместе с супругой Меланией. После голосования он сообщил журналистам, что отдал свой голос за представителей Республиканской партии. Основной день выборов назначен на 3 ноября. Американцам предстоит полностью обновить состав Палаты представителей и избрать около трети Сената. Итоги голосования определят соотношение сил в Конгрессе на следующие два года и повлияют на возможности администрации Трампа проводить свою законодательную программу.