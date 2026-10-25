Трамп досрочно проголосовал за республиканцев во Флориде

Дональд Трамп не стал дожидаться основного дня выборов и воспользовался правом досрочного голосования — 24 октября он посетил избирательный участок во Флориде вместе с супругой Меланией. Президент США подтвердил журналистам, что поддержал республиканцев, подав тем самым пример своим сторонникам.

Трамп, известный своей нелюбовью к промедлениям, на этот раз решил не тянуть с волеизъявлением. Вместе с Меланией он появился на участке, привлёк внимание прессы и чётко обозначил свой выбор — за республиканцев. Для американского лидера это не просто рутинная процедура, а возможность продемонстрировать активную позицию перед решающей схваткой за контроль над Конгрессом.

Основной день промежуточных выборов в Конгресс назначен на 3 ноября, но американцы уже активно голосуют заранее — лично или по почте. На этих выборах обновят треть Сената и полностью переизберут Палату представителей, так что расклад сил в высшем законодательном органе может серьёзно измениться.