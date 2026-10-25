Трамп досрочно проголосовал за республиканцев во Флориде
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Дональд Трамп не стал дожидаться основного дня выборов и воспользовался правом досрочного голосования — 24 октября он посетил избирательный участок во Флориде вместе с супругой Меланией. Президент США подтвердил журналистам, что поддержал республиканцев, подав тем самым пример своим сторонникам.
Трамп, известный своей нелюбовью к промедлениям, на этот раз решил не тянуть с волеизъявлением. Вместе с Меланией он появился на участке, привлёк внимание прессы и чётко обозначил свой выбор — за республиканцев. Для американского лидера это не просто рутинная процедура, а возможность продемонстрировать активную позицию перед решающей схваткой за контроль над Конгрессом.
Основной день промежуточных выборов в Конгресс назначен на 3 ноября, но американцы уже активно голосуют заранее — лично или по почте. На этих выборах обновят треть Сената и полностью переизберут Палату представителей, так что расклад сил в высшем законодательном органе может серьёзно измениться.
Ранее Life.ru писал, что политические противники Дональда Трампа готовят ему бюрократическую ловушку. Политолог предположил, что после скандала вокруг спутниковой связи для ВСУ оппоненты могут намеренно тормозить согласования, придираться к формулировкам и заваливать судами. По оценке эксперта, такие процедурные препятствия могут стать одним из немногих доступных противникам инструментов давления — особенно на фоне сообщений о намерении законодателей блокировать утверждение президентских кандидатов на госдолжности из-за ограничений против Украины.