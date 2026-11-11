Республиканцы выбрали руководителей своих фракций в новом Конгрессе США. Джон Тьюн сохранит лидерство в Сенате, а Джим Джордан возглавит республиканское меньшинство в Палате представителей.

По информации The Hill, Тьюн добился единогласной поддержки однопартийцев. Этому предшествовала острая борьба с консервативными критиками внутри фракции.

В Палате представителей председатель судебного комитета Джордан обошёл действующего лидера республиканцев Стива Скализа. Как сообщает Politico, на тайном голосовании он получил 106 голосов, его соперник — 73.

Джордан добился руководства фракцией с третьей попытки. Уходящий спикер Палаты представителей Майк Джонсон поздравил его с победой и назвал лидером, который заслуживает доверия.

Ранее Life.ru сообщал, что на промежуточных выборах 3 ноября республиканцы потеряли большинство в обеих палатах Конгресса. Партия уступила в том числе в штатах, где десятилетиями сохраняла ведущие позиции. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года.