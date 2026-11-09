Американский лидер Дональд Трамп не верит, что демократы вновь попытаются объявить ему импичмент после победы на промежуточных выборах в Конгресс. Во время интервью телеканалу CBS он заявил, что не видит для этого никаких оснований.

«Не могу себе этого представить. Послушайте, а что я такого сделал? У меня были лучшие два года в истории президентства», — ответил Трамп на вопрос журналиста Росса Даутэта о возможном новом импичменте.

Глава Белого дома напомнил, что демократы уже дважды пытались отстранить его от власти. При этом Трамп считает, что предыдущие разбирательства могли даже пойти ему на пользу. Он также заявил, что готов сотрудничать с политическими оппонентами, несмотря на их возможные расследования в отношении его администрации.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Демократическая партия одержала победу и получила контроль над обеими палатами Конгресса, обеспечив себе не менее 54 мест в Сенате. Новый состав законодательного органа приступит к работе в январе 2027 года. Переход Конгресса под контроль демократов может осложнить Трампу проведение законодательных инициатив и кадровых назначений, а также усилить парламентские расследования в отношении его администрации.

Дональд Трамп дважды подвергался процедуре импичмента во время своего первого президентского срока. В декабре 2019 года Палата представителей США обвинила его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса на фоне скандала вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским. В феврале 2020 года Сенат оправдал Трампа. Второй импичмент был объявлен в январе 2021 года после штурма Капитолия его сторонниками. Тогда политика обвинили в подстрекательстве к мятежу, однако 13 февраля Сенат вновь вынес оправдательное решение. За признание Трампа виновным проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67 голосах. Таким образом, обе попытки завершились без обвинительного решения Сената.

Ранее Трамп заявил, что Республиканская партия могла бы добиться совершенно других результатов на промежуточных выборах в Конгресс, если бы он сам участвовал в голосовании в качестве кандидата. По словам американского лидера, ему не удалось передать однопартийцам поддержку, которую он получает от избирателей.