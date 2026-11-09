«А что я сделал?» Трамп ответил на вопрос об импичменте и похвалил своё президентство
Трамп назвал первые два года второго срока «лучшими» в истории США
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп назвал первые два года своего второго срока «лучшими» в истории американского президентства. Так он ответил на вопрос о том, может ли Палата представителей в третий раз объявить ему импичмент. Стенограмму интервью программе 60 Minutes опубликовал CBS News.
«Я не могу себе этого представить. Послушайте, а что я сделал?» — ответил Трамп журналисту Россу Даутату. В обоснование своей оценки президент сослался на показатели экономики и фондового рынка. Даутат в ответ спросил его об общественном мнении, а Трамп сослался на число участников своих митингов.
Во время первого срока Палата представителей дважды объявляла Трампу импичмент — в декабре 2019 года и январе 2021-го. В обоих случаях Сенат его оправдал.
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