Президент США Дональд Трамп назвал первые два года своего второго срока «лучшими» в истории американского президентства. Так он ответил на вопрос о том, может ли Палата представителей в третий раз объявить ему импичмент. Стенограмму интервью программе 60 Minutes опубликовал CBS News.

«Я не могу себе этого представить. Послушайте, а что я сделал?» — ответил Трамп журналисту Россу Даутату. В обоснование своей оценки президент сослался на показатели экономики и фондового рынка. Даутат в ответ спросил его об общественном мнении, а Трамп сослался на число участников своих митингов.

Во время первого срока Палата представителей дважды объявляла Трампу импичмент — в декабре 2019 года и январе 2021-го. В обоих случаях Сенат его оправдал.

Ранее Life.ru рассказывал, что по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Новый состав начнёт работу в январе 2027 года.