«Не хочу выглядеть как мертвец»: Трамп признался, что носит макияж

Президент США Дональд Трамп признался, что самостоятельно наносит макияж перед публичными выступлениями, чтобы не выглядеть «как мертвец». Неожиданным откровением американский лидер поделился на предвыборном митинге в штате Джорджия, сообщает New York Post.

Тема косметики возникла, когда Трамп принялся высмеивать сенатора-демократа Джона Оссоффа. Президент заявил, что тот потратил на услуги визажистов больше денег, чем любой другой сенатор в истории США.

После шуток в адрес политического оппонента Трамп неожиданно заговорил о собственных привычках. Он признался, что тоже использует косметику, но, в отличие от Оссоффа, предпочитает обходиться без помощи специалистов.

«Я наношу совсем немного и делаю это самостоятельно. Потому что если не нанести хотя бы немного, будешь похожим на мертвеца, а я не хочу так выглядеть», — приводит слова американского президента New York Post.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном красном пятне на шее Дональда Трампа. В марте 2026 года внимание журналистов привлекли снимки президента, сделанные во время публичного мероприятия. Тогда издание напомнило, что до этого американского лидера уже фотографировали с синяками на руках и заметным слоем тонального крема.