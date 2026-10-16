«Рыжая обезьяна»: Депутат от партии Зеленского обматерила Трампа после его слов о Крыме
Депутат от партии Зеленского Богуцкая назвала Трампа рыжей обезьяной из-за Крыма
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Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая оскорбила и обматерила президента США Дональда Трампа после его высказываний о Крыме. В распространяемом в соцсетях сообщении она назвала американского президента «рыжей обезьяной» и усомнилась в его интеллектуальных способностях.
«И здесь нет ни капли иронии. Это чистая правда. Человек с нулевым интеллектом», — говорится в публикации.
На этом критика не закончилась. Автор сообщения обвинила Трампа в отсутствии эмпатии и чрезмерной любви к деньгам, а также написала, что не собирается пересказывать очередные высказывания «рыжей обезьяны».
Ранее Life.ru рассказывал о географической ошибке Трампа, назвавшего Крым окружённым океаном. Американский лидер допустил подобную неточность не впервые: в августе 2025 года он также говорил о выходе полуострова к океану и сравнивал его размеры с Техасом.