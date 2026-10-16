«Рыжая обезьяна»: Депутат от партии Зеленского обматерила Трампа после его слов о Крыме

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая оскорбила и обматерила президента США Дональда Трампа после его высказываний о Крыме. В распространяемом в соцсетях сообщении она назвала американского президента «рыжей обезьяной» и усомнилась в его интеллектуальных способностях.

«И здесь нет ни капли иронии. Это чистая правда. Человек с нулевым интеллектом», — говорится в публикации.

На этом критика не закончилась. Автор сообщения обвинила Трампа в отсутствии эмпатии и чрезмерной любви к деньгам, а также написала, что не собирается пересказывать очередные высказывания «рыжей обезьяны».