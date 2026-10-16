Трамп заявил, что Крым с четырёх сторон омывается океаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым со всех четырёх сторон окружён океаном. Необычное описание полуострова американский лидер дал в интервью телеканалу Newsmax, рассуждая о событиях 2014 года и роли своего предшественника Барака Обамы.

«На самом деле всё началось с Барака Хуссейна Обамы. <...> Крым — самая ценная часть Украины, причём с большим отрывом. Вы понимаете, о чём я говорю. С четырёх сторон — океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле», — сказал Трамп.

В действительности Крым омывают Чёрное и Азовское моря, а с материковой частью полуостров соединён Перекопским перешейком. Его площадь составляет около 27 тысяч квадратных километров.

Любопытно, что американский президент уже не впервые путается в географии Крыма. В августе 2025 года он также утверждал, что полуостров выходит прямо в океан. Тогда же Трамп сравнил его размеры с американским штатом Техас, хотя тот примерно в 26 раз больше Крыма.

Напомним, в Крыму 16 марта 2014 года прошёл референдум о статусе полуострова. 96,77% проголосовавших в республике и 95,6% в Севастополе поддержали воссоединение с Россией; явка составила 83,1%. Через два дня был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, как политолог объяснил сравнение Крыма с Техасом, которое Трамп сделал в августе 2025 года. Эксперт предположил, что американский лидер имел в виду не географическое сходство, а стратегическую и политическую значимость обеих территорий.