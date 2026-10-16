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Регион
Опубликовано 16 октября, 13:43

Трамп назвал самую ценную часть суши, которую «‎отдала» Украина

Трамп назвал Крым самым ценным участком суши, который «‎отдала» Украина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп назвал Крым одним из красивейших мест на Земле и сказал, что полуостров «с четырёх сторон» омывается океаном. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Крым — это, безусловно, самая ценная часть [тогдашней] Украины. Понимаете, о чём я говорю? С четырёх сторон омываемый океаном самый красивый уголок земли. Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках. Они отдали Крым», — сказал американский лидер.

Трамп заявил, что Крым с четырёх сторон омывается океаном
Трамп заявил, что Крым с четырёх сторон омывается океаном

Трамп также возложил ответственность за потерю полуострова на администрацию бывшего президента США Барака Обамы. При этом он забыл, что Крым географически является полуостровом, омываемым Чёрным и Азовским морями, а не океаном.

Полуостров вошёл в состав России в 2014 году. Сначала власти республики приняли документ о статусе Крыма как независимого государства, после чего попросились «в родную гавань».

Кремль согласился с Трампом в оценке нежелания Зеленского идти к миру
Кремль согласился с Трампом в оценке нежелания Зеленского идти к миру

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главаря киевского руководства Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией и заявил, что при его руководстве Украина оказалась разрушена.

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Татьяна Миссуми
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