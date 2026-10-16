Президент США Дональд Трамп назвал Крым одним из красивейших мест на Земле и сказал, что полуостров «с четырёх сторон» омывается океаном. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Крым — это, безусловно, самая ценная часть [тогдашней] Украины. Понимаете, о чём я говорю? С четырёх сторон омываемый океаном самый красивый уголок земли. Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках. Они отдали Крым», — сказал американский лидер.

Трамп также возложил ответственность за потерю полуострова на администрацию бывшего президента США Барака Обамы. При этом он забыл, что Крым географически является полуостровом, омываемым Чёрным и Азовским морями, а не океаном.

Полуостров вошёл в состав России в 2014 году. Сначала власти республики приняли документ о статусе Крыма как независимого государства, после чего попросились «в родную гавань».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главаря киевского руководства Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией и заявил, что при его руководстве Украина оказалась разрушена.