$6,3 млрд за 20 минут: Северокорейских хакеров обвинили в крупнейшей краже криптовалюты

Хакеров, предположительно связанных с властями Северной Кореи, обвинили в крупнейшей в истории краже криптовалюты. По данным специалистов по кибербезопасности, злоумышленники вывели с кошельков крупнейшей криптобиржи Binance цифровые активы стоимостью около 6,3 миллиарда долларов. Большую часть средств им удалось похитить всего за 20 минут, сообщает TechCrunch.

Эксперты американской компании TRM Labs связали атаку с группировкой TraderTraitor, которую считают подконтрольной КНДР. К аналогичным выводам пришли аналитики Elliptic. По их оценке, злоумышленники использовали инфраструктуру, связанную с предыдущими масштабными хищениями криптовалюты.

Предварительное расследование Binance показало, что хакеры могли проникнуть во внутреннюю сеть компании через заражённый ноутбук одного из инженеров. Получив доступ к служебным системам, они инициировали несанкционированный вывод активов. При этом биржа заявила, что не обнаружила свидетельств утечки закрытых ключей от криптокошельков.

После обнаружения подозрительных операций Binance временно ограничила пополнение счетов и вывод средств. Представители площадки заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, а возможные убытки будут покрыты за счёт собственных ресурсов компании и резервного фонда SAFU.

Совместно с другими участниками криптовалютного рынка бирже удалось заморозить активы примерно на три миллиарда долларов. Однако блокировка не означает автоматического возврата денег: специалисты продолжают отслеживать перемещение похищенных средств между различными блокчейнами.

Исследователи отмечают, что по масштабам хищение значительно превзошло прежний рекорд. В феврале 2025 года хакеры похитили около 1,5 миллиарда долларов с криптобиржи Bybit. Тогда ФБР США также возложило ответственность за атаку на северокорейскую группировку TraderTraitor.

Точные обстоятельства нынешнего взлома продолжают устанавливать. Binance сотрудничает с правоохранительными органами и компаниями, анализирующими криптовалютные транзакции. Окончательная сумма потерь может измениться по мере расследования и возвращения заблокированных активов.

Ранее Life.ru сообщал, что Binance пообещала полностью компенсировать ущерб от масштабной хакерской атаки. Компания намерена использовать собственные средства и резервный фонд SAFU, а после завершения проверки опубликовать обновлённый отчёт о криптовалютных резервах.