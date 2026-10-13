6,6 млн и 9 лет за покровительство: Экс-начальник отдела военного представительства получил по заслугам
Экс-главе отдела военного представительства в Петербурге дали 9 лет за взятку
Бывшего начальника отдела 127-го военного представительства Минобороны России Андрея Максимычева приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятку в 6,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Как установили следователи, АО «РНИИ Электронстандарт» заключило с государственным заказчиком многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий в рамках гособоронзаказа. Контролировать выполнение соглашений должен был Максимычев.
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Однако с 2015 по 2020 год он получил от представителя предприятия 6,6 миллиона рублей за покровительство и попустительство при проверке производства. Суд признал бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Помимо девятилетнего срока, Максимычеву на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями.
Также суд постановил конфисковать в доход государства более 6,6 миллиона рублей. Для обеспечения имущественных взысканий следователи ранее арестовали собственность осуждённого на сумму свыше 14 миллионов.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Санкт-Петербурге начальника 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина. По версии следствия, капитан второго ранга получил незаконное вознаграждение от руководства коммерческой организации за беспрепятственное подписание актов приёмки электронной компонентной базы, предназначенной для выполнения гособоронзаказа. Операцию провели сотрудники ФСБ совместно с военными следователями СК. Позднее стала известна сумма предполагаемой взятки — около двух миллионов рублей. Суд заключил Никитина под стражу, а после — дал 13 лет и штраф в 20 млн.
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