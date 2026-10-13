6,6 млн и 9 лет за покровительство: Экс-начальник отдела военного представительства получил по заслугам

Бывшего начальника отдела 127-го военного представительства Минобороны России Андрея Максимычева приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятку в 6,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как установили следователи, АО «РНИИ Электронстандарт» заключило с государственным заказчиком многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий в рамках гособоронзаказа. Контролировать выполнение соглашений должен был Максимычев.

Видео © Telegram/Следком

Однако с 2015 по 2020 год он получил от представителя предприятия 6,6 миллиона рублей за покровительство и попустительство при проверке производства. Суд признал бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Помимо девятилетнего срока, Максимычеву на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями.

Также суд постановил конфисковать в доход государства более 6,6 миллиона рублей. Для обеспечения имущественных взысканий следователи ранее арестовали собственность осуждённого на сумму свыше 14 миллионов.