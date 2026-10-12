6 млн и премиум-авто: Следаки нарыли компромат на убийцу чемпиона Исаева

В деле об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева появился новый эпизод: одного из фигурантов заподозрили в отмывании 6 млн рублей, полученных от предпринимателя под угрозой расправы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калужской области.

Новое уголовное дело возбудили в отношении 54-летнего мужчины по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере. Расследование ведётся при оперативной поддержке региональных управлений ФСБ и МВД. Полученные материалы уже объединили с производством об убийстве спортсмена.

По версии следствия, в 2025 году фигурант потребовал у калужского бизнесмена шесть миллионов рублей, угрожая насилием ему и его близким. Опасаясь физической расправы, потерпевший согласился передать деньги. Впоследствии вырученную сумму обвиняемый потратил на дорогостоящий автомобиль, чтобы придать средствам законное происхождение.

«Для придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами, обвиняемый приобрёл автомашину премиального класса», — уточнили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства обоих преступлений и собирать доказательства.

Самого Исаева застрелили в Калуге в ночь на 7 мая. Раненого атлета доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Чемпион скончался в реанимации.

Ранее Life.ru сообщал об аресте предполагаемого пособника убийства Дмитрия Исаева. По данным следствия, мужчина неоднократно угрожал спортсмену расправой и помог своему знакомому совершить преступление. Ему предъявили обвинения по статьям об угрозе убийством и пособничестве. Кроме того, в Сети появились кадры нападения на чемпиона России. На записи видно, как во время разговора возле автомобиля один из мужчин неожиданно открывает огонь. После происшествия подозреваемые скрылись, однако впоследствии правоохранители задержали обоих.