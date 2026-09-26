6 обвинений и развод: Учительница признала вину в совращении школьников спустя год после собственной свадьбы

В Австралии 32-летняя учительница Тайли Брейли признала вину по делу о совращении двух учеников в возрасте 16 и 17 лет. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошёл летом 2024 года, спустя год после свадьбы преподавательницы. Женщине предъявили обвинения по шести статьям, связанным с отношениями с несовершеннолетними учениками.

По данным издания, Брейли рассказала о своей вине и призналась, что один из эпизодов произошёл в её автомобиле на территории школьной парковки.

После задержания учительницу отстранили от работы без сохранения заработной платы. Защита попросила перенести рассмотрение дела, поскольку адвокаты ещё не изучили все материалы.

Также сторона защиты сообщала, что у Брейли диагностировали биполярное расстройство. При этом решение суда по делу пока не вынесено.

Муж преподавательницы, по данным источника, подал заявление на развод ещё до того, как она признала вину.

Ранее Life.ru писал, что бывшая учительница, осуждённая за интимные отношения со школьниками, намеревалась занять пост главы города в США. Летом городской совет планировал рассмотреть её кандидатуру на руководство. Однако в июне местная газета напомнила, что в 2010 году Уотсон была осуждена за преступления против несовершеннолетних.