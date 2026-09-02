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Опубликовано 2 сентября, 15:38
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Hard skills и hot контент: Учительница из Обнинска попалась на порно и эскорте

Репетитор по информатике из Обнинска задержана за распространение порно

Фото © SHOT

Фото © SHOT

20-летнюю жительницу Обнинска отправили под домашний арест по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Девушка готовила школьников к ЕГЭ по информатике и публиковала эротический контент, пишет SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Параллельно с занятиями девушка работала массажисткой, вела телеграм-канал с эротическим контентом и разместила анкету на сайте эскорт-услуг. Это заметили силовики и 29 августа пришли к ней с обысками. У девушки изъяли телефон и задержали её.

Возбуждено уголовное дело о распространении порнографических материалов. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Бывший парень потребовал от Дианы Шурыгиной уйти из порно и лечь в психбольницу
Бывший парень потребовал от Дианы Шурыгиной уйти из порно и лечь в психбольницу

Дело репетитора из Обнинска вписывается в череду громких расследований против участников порнобизнеса. Летом силовики задерживали порноактрис, блогеров и организаторов откровенных съёмок. В рамках дела Дианы Шурыгиной под следствие попали порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер. Обоим продлили домашний арест, а Шурыгина после нарушения запрета на телефон оказалась в СИЗО.

Отдельно суд вынес приговор секс-блогерше Соне Мармеладовой: она получила три года условно по делу о распространении порно. На этот же срок ей запретили пользоваться интернетом и менять место жительства. В августе под домашний арест по похожему делу также отправили бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину.

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Николь Вербер
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