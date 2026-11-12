Владимир и Елена Пресняковы отметили бриллиантовую свадьбу — супруги прожили вместе 60 лет. С важной датой родителей поздравил их сын, певец Владимир Пресняков-младший. Артист опубликовал редкую семейную фотографию и признался, что именно мама и папа стали для него главным примером настоящей любви.

На праздничном снимке музыкант запечатлён вместе с родителями на фоне белоснежных цветочных композиций. Все трое выбрали светлые наряды: Пресняков-младший появился в белом пиджаке и брюках, его мама — в элегантном белом ансамбле, а отец дополнил классический костюм шляпой.

Особенно трогательным получился момент, когда певец взял мать под руку, а с другой стороны её поддерживал супруг. На заднем плане видны гости и праздничные украшения, напоминающие оформление свадебной церемонии.

«60 лет вместе. Бриллиантовая свадьба. Мои любимые мама и папа! Моя опора и пример того, как можно пронести любовь через всю жизнь», — подписал фотографию артист.

Владимир и Елена Пресняковы познакомились в 1965 году в Свердловске, а уже через год поженились. Их объединила не только любовь, но и музыка. Оба выступали в знаменитом вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы», а впоследствии их сын продолжил семейную творческую династию.

Интересно, что ещё весной 2026 года Пресняков-старший вспоминал о предстоящем юбилее в интервью «Спорт-Экспрессу». Музыкант с юмором признавался, что они с супругой стали редким исключением среди артистических семей, сумевших сохранить брак на протяжении десятилетий. При этом он не скрывал, что в молодости у пары случались ссоры.

Поклонники тепло отреагировали на семейную публикацию. Подписчики присоединились к поздравлениям, пожелали юбилярам крепкого здоровья и долгих лет совместной жизни. Многие отметили, что история Владимира и Елены Пресняковых стала примером прочных отношений, которые выдержали испытание временем.

Ранее Life.ru рассказывал, что супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская поделилась трогательными фотографиями их подросших сыновей. На снимках певица позировала вместе с Артемием и Иваном в домашней обстановке, нежно обнимала мальчиков и играла с ними. Публикация вызвала множество положительных откликов поклонников, отметивших тёплую атмосферу в семье. Сам Пресняков неоднократно подчёркивал важность близких отношений с родными. Помимо двух сыновей от Подольской, у артиста есть старший сын Никита от отношений с Кристиной Орбакайте.