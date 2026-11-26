Италия с 2022 года потратила около €60 млн на содержание замороженного имущества российских миллиардеров. По подсчётам Mash, страна стала лидером по объёму таких расходов.

Вилла Capaccia. Фото © Mash

Всего в Италии под ограничения попали более 100 объектов элитной недвижимости общей стоимостью свыше €2 млрд. Среди них — 38 вилл, принадлежащих 24 россиянам и четырём российским компаниям. Особняки расположены на Сардинии, в Лигурии, Риме и на озере Комо.

Самыми затратными в обслуживании оказались четыре резиденции на сардинском мысе Пунта-Капачча. Расходы на их содержание оцениваются в €4,7–6,5 млн. Обслуживание виллы Rocky Ram стоимостью около €100 млн обошлось в €1,15–1,6 млн, а особняка Altachiara в Портофино — в €1,03–1,49 млн.

За сохранность замороженной недвижимости отвечает итальянское государственное агентство Agenzia del Demanio. В перечень расходов входят охрана, страхование, ремонт зданий, обслуживание бассейнов и садов, а также оплата коммунальных услуг. При необходимости средства выделяются из бюджета. После снятия ограничений власти могут потребовать от собственников возместить затраты.

Ранее стало известно, что Европа и США могли потратить от $285 млн до $325 млн на содержание 11 арестованных яхт российских миллиардеров. Только обслуживание двух судов — Sailing Yacht A и Lady M — обошлось Италии, по предварительным оценкам, не менее чем в $52 млн.