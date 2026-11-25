Стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против физических лиц и компаний, выросла до 8,5 миллиарда швейцарских франков (10,2 миллиарда долларов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения по санкциям Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Даниэля Эби.

По его словам, по сравнению с апрелем 2025 года стоимость заблокированных активов увеличилась на 15%. Это связано как с заморозкой дополнительных средств, так и с подорожанием золота.

При этом стоимость заблокированных резервов Банка России, которые учитываются отдельно, за полтора года снизилась на 9%, до 6,8 миллиарда швейцарских франков.

Эби также сообщил, что число выявленных случаев предполагаемого обхода санкций, о которых проинформировали SECO, увеличилось с 600 до более чем 870.

Тем временем в бельгийском депозитарии Euroclear на конец сентября находилось около 204 миллиардов евро российских активов. За девять месяцев 2026 года эти средства принесли депозитарию 3,6 миллиарда евро процентных доходов. В МИД РФ уже предупредили о подготовке дополнительных ответных мер на случай конфискации российских средств за рубежом.