Содержание задержанных на Западе яхт российских миллиардеров превратилось в многомиллионную статью расходов. По предварительным подсчётам, обслуживание 11 судов с 2022 года могло обойтись в $285–325 млн. При этом часть затрат по-прежнему несут сами владельцы. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.

После введения антироссийских санкций роскошные суда оказались одними из наиболее доступных для блокировки активов. Многие яхты находились на зимней стоянке в европейских портах, где их можно было задержать без сложных поисковых операций.

Однако арест дорогостоящего имущества не избавляет от расходов. Даже неподвижным суперъяхтам необходимы экипаж, охрана, страховка, техническое обслуживание и место в марине. Ежегодные затраты могут достигать 10% стоимости судна.

По оценке Mash, Италия израсходовала не менее $52 млн на содержание Sailing Yacht A и Lady M. Американским властям обслуживание Amadea и Tango могло стоить около $50 млн.

Франция, предположительно, направила от $25 до $50 млн на яхту Amore Vero. Расходы Германии на Dilbar оцениваются в $11–28 млн, а Антигуа и Барбуда потратили примерно $3–4 млн на Alfa Nero.

При этом не все счета оплачивают государства. Владельцы Phi, Crescent и Royal Romance, как утверждается, продолжают самостоятельно финансировать содержание своих судов.

Такая возможность предусмотрена исключениями из санкционного режима для сохранения заблокированного имущества. Собственники рассчитывают впоследствии вернуть яхты и, возможно, добиться компенсации понесённых расходов через суд.

В результате содержание дорогостоящих активов становится финансовым бременем даже для тех стран, которые ввели ограничения против их владельцев.