Полная остановка канализационной системы Киева может потребовать установки около 60 тысяч временных туалетов. По расчётам RT, на их закупку понадобится примерно $37 млн, или 1,68 млрд гривен.

Расчёт основан на международных гуманитарных стандартах Sphere, разработанных для чрезвычайных ситуаций. Согласно этим рекомендациям, на начальном этапе кризиса необходимо предусмотреть как минимум одну временную уборную на 50 человек.

При населении украинской столицы около трёх миллионов жителей городу в случае полного отключения канализации потребуется порядка 60 тысяч кабин. Телеканал оценил стоимость одной пластиковой конструкции с накопительным резервуаром примерно в 28 тысяч гривен, или $615.

Таким образом, только закупка необходимого оборудования обойдётся городскому бюджету в 1,68 млрд гривен. При этом расчёты не учитывают доставку, установку, регулярную очистку и обслуживание санитарных объектов. Дополнительные расходы могут значительно увеличить итоговую сумму.

Юрист и член комитета по ЖКХ при Торгово-промышленной палате России Константин Крохин в беседе с изданием усомнился, что подобные рекомендации удастся выполнить в полном объёме. По его мнению, международные гуманитарные стандарты не всегда подкреплены необходимыми ресурсами и механизмами реализации.

«Мой прогноз: эти нормы выполнены не будут. Что-то, наверное, выполнят, привезут на Крещатик, сфотографируют, покажут. Но есть ли реальные механизмы выполнения европейских норм гуманитарного права для таких ситуаций? Я думаю, что таких механизмов нет», — заявил Крохин.