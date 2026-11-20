В Одессе произошёл масштабный блэкаут, оставивший город без водоснабжения и парализовавший движение электротранспорта. Две крупные подстанции оказались обесточены, сообщает местное издание «Думская».

Отключения затронули не только сам город, но и значительную часть Одесского района. Во время воздушной тревоги без электричества остались объекты критической инфраструктуры. Вслед за исчезновением света полностью остановились трамваи и троллейбусы.

По данным энергокомпании ДТЭК, утром 20 ноября был повреждён энергетический объект в Одесской области. В результате без электричества остались 41 тысяча потребителей в Одесском и Раздельнянском районах. Специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам, как только позволила обстановка. В «Укрэнерго» подтвердили масштабное обесточивание Одессы и пригородов.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе украинского энергетического эксперта, допустившего блэкауты продолжительностью до двух недель в Одессе, Киеве и Днепропетровске. По его оценке, особенно уязвимы города, зависящие от внешних поставок электроэнергии. Продолжительность возможных отключений специалист связывал с состоянием линий электропередачи, наличием собственной генерации и скоростью ремонта повреждённого оборудования.