60 тысяч за джинсы с дырой между ног: французский бренд пробил дно своим дизайном

Французский модный дом Courrèges привлёк внимание необычной моделью женских джинсов с откровенным вырезом в области промежности. Брюки представлены на международной торговой платформе Farfetch, а их стоимость, по данным СМИ, достигает 715 долларов со скидкой — около 61 тысячи рублей.

Дизайнеры выбрали для модели чёрный деним и расклешённый крой, но главным элементом стал нестандартный вырез в передней части брюк. Дополняют конструкцию декоративные металлические пуговицы, застёжка на молнии и шлёвки для ремня.

На сайте Farfetch модель представлена под названием Cut-out Flared Denim Trousers. Джинсы изготовлены во Франции из стопроцентного хлопка. По данным «Ленты.ру», первоначальная стоимость изделия составляла 1425 долларов, или примерно 121 тысячу рублей, однако после скидки цена снизилась почти вдвое. При этом в региональных версиях интернет-магазина стоимость отличается.

Интересно, что экстравагантная модель появилась в продаже не впервые. Сведения о ней встречаются в каталогах одежды ещё с 2023 года. Таким образом, речь идёт не о свежем запуске коллекции, а о вновь привлёкшем внимание дизайнерском решении.

Подобные эксперименты с откровенными вырезами встречаются и у других модных марок. Так, в сентябре американский бренд Emily Dawn Long представил коллекцию на весну 2027 года, в которую вошли платья, юбки и брюки с необычными разрезами, открывающими верхнюю часть ягодиц.

Ранее Life.ru рассказывал о джинсах, которые практически не прикрывали нижнее бельё. Модель бренда Ragged Priest с поясом и штанинами на цепочках продавалась на ASOS примерно за шесть тысяч рублей и вызвала бурное обсуждение в соцсетях.