Имя и дата рождения мальчика пока не раскрываются. У супругов уже есть шестилетний сын Лео и четырёхлетняя дочь Адриана. Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году. После перерыва в отношениях они снова сошлись примерно в 2016-м, обручились летом 2017-го и поженились в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе.