63-летний Квентин Тарантино стал отцом в третий раз
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63-летний режиссёр Квентин Тарантино и его жена, 43-летняя Даниэлла Пик, стали родителями в третий раз. У пары родился сын, сообщил представитель режиссёра журналу People.
Имя и дата рождения мальчика пока не раскрываются. У супругов уже есть шестилетний сын Лео и четырёхлетняя дочь Адриана. Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году. После перерыва в отношениях они снова сошлись примерно в 2016-м, обручились летом 2017-го и поженились в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе.
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