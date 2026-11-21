Актёр Павел Чинарёв спровоцировал слухи о расставании с супругой Алёной Бондарчук, появившись на премьере сериала «Тайный город» в компании молодой девушки. Пара держалась за руки и не скрывала близости.

Как выяснили журналисты, артист пришёл на мероприятие с 25-летней Владиславой Завадиной, которая младше него на 15 лет.

При этом актёр по-прежнему состоит в браке с Бондарчук. Супруги познакомились в театре, поженились в 2016 году и воспитывают десятилетнего сына Макара. Ещё в октябре прошлого года Алёна публиковала тёплые семейные снимки.

Журналисты попытались выяснить, что происходит в отношениях пары. Однако жена артиста предпочла не раскрывать подробностей.

«Я не буду это никак комментировать. Если Павел захочет, он прокомментирует сам», — заявила Бондарчук StarHit

Сам Чинарёв также отказался обсуждать возможный развод, объяснив, что никогда не выносил личную жизнь на публику.

Между тем интерес актёра к новой знакомой мог возникнуть ещё в начале года. В январе 2026-го Павел оставлял восторженные комментарии под фотографиями Владиславы, называя её самой красивой девушкой во Вселенной.

Завадина родилась в Абакане, позже перебралась в Санкт-Петербург. Ранее она пробовала себя в дизайне и продвижении социальных сетей, а в 2025 году зарегистрировала ИП в сфере фотографии.

Когда именно началось их общение и действительно ли Чинарёв расстался с женой, пока неизвестно. Публичных заявлений о расторжении брака супруги не делали.

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