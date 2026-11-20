Голливудский актёр Эштон Кутчер приблизился к статусу миллиардера благодаря удачным инвестициям в технологические компании. Главным источником потенциального состояния звезды стал разработчик Claude, пишет журнал Hello.

Особенно успешной оказалась ставка основанного артистом фонда Sound Ventures на компанию Anthropic. В 2023 году организация начала вкладывать деньги в перспективного разработчика, а общая сумма инвестиций впоследствии достигла примерно $435 млн. В результате фонд получил около 0,5% акций, стоимость которых после выхода предприятия на биржу оценивалась в $7–7,5 млрд. Однако эти средства принадлежат не одному Кутчеру, а участникам инвестиционной структуры, поэтому точный размер его личного состояния пока неизвестен.

Первичное размещение Anthropic состоялось 19 ноября по цене $83 за акцию. Общая оценка бизнеса при этом достигла $1,5 трлн. Для актёра это далеко не первая успешная инвестиция: за годы предпринимательской деятельности он успел вложиться в Skype, Spotify, Uber, Airbnb и OpenAI. Ранее его собственный капитал оценивали в диапазоне от $200 млн до $550 млн.

Интерес к технологическому сектору у Кутчера появился ещё в 2000-х. В 2010 году вместе с миллиардером Роном Берклом и музыкальным менеджером Гаем Озери он основал A-Grade Investments, а спустя пять лет запустил Sound Ventures. В июле 2026-го артист отошёл от оперативного управления последним фондом из-за разногласий относительно дальнейшей инвестиционной стратегии.

Примечательно, что жена актёра Мила Кунис поначалу не разделяла его увлечения рискованными вложениями. Около 15 лет назад она пыталась отговорить будущего супруга от покупки биткоина и инвестиций в Uber, считая обе идеи крайне неудачными.