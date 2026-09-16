Основатель ByteDance Чжан Имин признан Bloomberg самым богатым человеком Азии

Сооснователь ByteDance и создатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Азии по версии Bloomberg Billionaires Index. Состояние 43-летнего китайского предпринимателя оценивается в $105,5 млрд.

Имин обошёл индийского миллиардера, председателя Adani Group Гаутама Адани, состояние которого Bloomberg оценивает в $104,8 млрд. Третье место среди богатейших людей Азии занимает глава Reliance Industries Мукеш Амбани с капиталом около $81,3 млрд.

С марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать состояние Чжана, его капитал вырос более чем в восемь раз — примерно с $13 млрд. Только за сентябрь он прибавил свыше $12 млрд после пересмотра оценки ByteDance крупными инвестиционными компаниями.

Основным источником состояния предпринимателя остаётся его доля в ByteDance, которой принадлежит TikTok. Компания также активно вкладывается в искусственный интеллект: среди её продуктов — популярный в Китае чат-бот Doubao и генератор видео Seedance.

Главный аналитик исследовательской компании Omdia Лянь Цзе Су связал рост стоимости бизнеса с тем, что Чжан продолжал активно инвестировать в ИИ даже на фоне регуляторных и геополитических проблем вокруг TikTok. По данным Bloomberg, состояние предпринимателя особенно резко выросло после обновления частных оценок ByteDance.

Ранее Life.ru рассказывал, что Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Китая. В марте 2025 года Bloomberg оценивал его состояние в $57,5 млрд — тогда предприниматель занимал лишь третье место среди богатейших людей Азии. За полтора года его состояние, по оценке агентства, выросло почти вдвое, а теперь он поднялся на первое место в региональном рейтинге.