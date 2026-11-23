Украинские военные атаковали село Брахлов в Брянской области, в результате нанесённых ударов скончался местный житель. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Егор Ковальчук.

«В селе Брахлов Климовского района из-за варварской атаки украинского беспилотника погиб местный житель, 65-летний мужчина», — написал чиновник. Он добавил, что за последние сутки российские военные отразили атаку девяти беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие направили беспилотник прямо на остановку общественного транспорта в Горловке в ДНР. В результате вражеской атаки ранения получили три мирных жителя.