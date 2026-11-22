В Белгородской области отец и сын получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Пострадавших доставили в больницу, откуда их планируют перевести в областные медицинские учреждения. Об этом сообщает оперативный штаб.

Инцидент произошёл в селе Зозули Борисовского округа. По данным оперштаба, мужчина получил осколочные ранения лица и туловища, а у его сына-подростка предварительно диагностировали акубаротравму.

Обоих пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи отца планируют перевести в Белгородскую областную клиническую больницу, а подростка — в детскую областную клиническую больницу.