Отец и сын пострадали при ударе дрона ВСУ по машине под Белгородом
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В Белгородской области отец и сын получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Пострадавших доставили в больницу, откуда их планируют перевести в областные медицинские учреждения. Об этом сообщает оперативный штаб.
Инцидент произошёл в селе Зозули Борисовского округа. По данным оперштаба, мужчина получил осколочные ранения лица и туловища, а у его сына-подростка предварительно диагностировали акубаротравму.
Обоих пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи отца планируют перевести в Белгородскую областную клиническую больницу, а подростка — в детскую областную клиническую больницу.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 12-летней девочки при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Трагедия произошла 12 ноября возле посёлка Комсомольский. Ребёнок скончался на месте, а её мать получила тяжёлое осколочное ранение головы и была доставлена в больницу.