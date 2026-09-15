65-летняя мать Ходченковой живёт на пенсию в глухой деревне

65-летняя мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живёт на пенсию в почти опустевшей деревне во Владимирской области. О нынешнем быте женщины сообщает Super.

По данным издания, после расставания с гражданским мужем Ходченкова-старшая перебралась в дом на участке площадью 30 соток. Недвижимость стоимостью около четырёх миллионов рублей ей приобрела знаменитая дочь. Также у Татьяны есть небольшая иномарка, которую, как утверждает источник, подарила Светлана.

Постоянных жителей в деревне почти не осталось, поблизости нет магазинов и школ, а мобильная связь работает плохо. Такой образ жизни женщину устраивает: она занимается огородом, собирает грибы и ходит на рыбалку.

Основными доходами матери артистки остаются пенсия, около 10 тысяч рублей от сдачи квартиры в Железнодорожном и деньги от продажи выращенных овощей. Финансовая помощь дочери, по словам собеседника издания, выражается преимущественно в крупных покупках вроде жилья или автомобиля.

Источник также говорит о непростых отношениях между родственницами и утверждает, что Светлана приезжает в деревню нечасто. Сама актриса публично подробности взаимоотношений с матерью не раскрывает.

Весной Татьяна Ходченкова судилась с ТСЖ из-за коммунальных платежей, которые считала завышенными. По данным Super, спор она проиграла, однако намерена добиваться пересмотра решения в вышестоящих инстанциях.

Ранее Life.ru писал, что мать Ходченковой неожиданно раскрыла замужество актрисы. Татьяна тогда заявила, что её дочь уже давно состоит в браке, хотя сама Светлана личную жизнь практически не комментирует. Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова известна по десяткам ролей в кино и театре, включая картины «Любовь в большом городе», «Росомаха: Бессмертный» и «Шпион, выйди вон!». Она окончила Школу-студию МХАТ (курс Константина Райкина) и продолжает активно сниматься.