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Опубликовано 28 сентября, 06:05

66 поездов выбились из графика на Украине после ночи возмездия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

На Украине задерживаются 66 пассажирских поездов, причём все составы отстают от расписания минимум на час. Об этом сообщила компания «Укрзализныця», следует из данных её онлайн-табло.

Сильнее всего нарушился график поезда, следующего из Харькова в Рахов. Его отставание превысило 8,5 часа.

Информация о причинах задержек в сообщении «Укрзализныци» не приводится. При этом перебои в работе украинской железной дороги уже фиксировались после ударов по инфраструктуре.

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Двумя днями ранее Life.ru сообщал, что на Украине десятки пассажирских поездов также застряли в пути, а максимальное отставание от расписания тогда превышало семь часов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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