66 поездов выбились из графика на Украине после ночи возмездия

На Украине задерживаются 66 пассажирских поездов, причём все составы отстают от расписания минимум на час. Об этом сообщила компания «Укрзализныця», следует из данных её онлайн-табло.

Сильнее всего нарушился график поезда, следующего из Харькова в Рахов. Его отставание превысило 8,5 часа.

Информация о причинах задержек в сообщении «Укрзализныци» не приводится. При этом перебои в работе украинской железной дороги уже фиксировались после ударов по инфраструктуре.

Двумя днями ранее Life.ru сообщал, что на Украине десятки пассажирских поездов также застряли в пути, а максимальное отставание от расписания тогда превышало семь часов.