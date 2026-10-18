7 человек погибли, десятки ранены при взрыве и пожаре на военной базе в Канаде

Не менее семи человек погибли, десятки получили ранения при взрыве и последующем пожаре на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. Такие данные опубликовал телеканал Global News со ссылкой на осведомлённые источники.

Пожар возник 17 октября на учебном полигоне во время учений со стрельбой. По предварительным данным, был повреждён газопровод на территории объекта. Это привело к взрыву и последующему возгоранию. Сильный ветер разнёс огонь за пределы территории базы, поэтому к тушению подключились экстренные службы из нескольких районов. Позднее местные власти сообщили, что распространение пламени удалось сдержать. Расследованием занимается Королевская канадская конная полиция.