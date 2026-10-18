В Канаде горит военная база Уэйнрайт, есть погибшие и раненые

На военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта произошёл взрыв, после которого начался крупный пожар. В результате происшествия погибли люди, также есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв на военной базе в Канаде. Видео © X / KolHaolam

База канадских вооружённых сил находится примерно в 210 километрах к востоку от Эдмонтона. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал произошедшее «серьёзным инцидентом».

Министр обороны страны Дэвид Макгинти подтвердил гибель и ранения людей. При этом власти пока не уточняют, сколько человек стали жертвами происшествия.

«С прискорбием сообщаю, что в результате инцидента на базе есть погибшие и раненые», — заявил Макгинти на пресс-конференции в Оттаве.

После взрыва власти не объявляли эвакуацию жителей близлежащих населённых пунктов. Причины возгорания и обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

Ранее Life.ru сообщал, как на предприятии американской компании Intel в израильском городе Кирьят-Гат произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека. По предварительным данным, причиной стала детонация газового баллона.