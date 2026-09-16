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Опубликовано 16 сентября, 12:16

7-летнюю девочку силой пытались забрать у матери в Москве, под подозрением — экс-супруг

Неизвестные пытались похитить семилетнюю девочку из рук мамы в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько мужчин попытались силой забрать семилетнюю девочку у матери по дороге на занятия в Москве. Нападение произошло около восьми часов утра, когда ребёнка сопровождали в школу мать и дедушка. Группа незнакомцев внезапно приблизилась и повалила женщину на землю, после чего нарушители попытались вырвать у неё дочь.

У россиянки попытались похитить дочь. Видео © Telegram / Baza

Мать не отпустила девочку, а дедушка и оказавшиеся рядом прохожие вмешались в происходящее. После вызова полиции нападавшие скрылись. Ребёнка отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у девочки травму шеи и ушибы. Её мать направилась подавать заявление в Следственный комитет.

Семья предполагает, что случившееся может быть связано с бракоразводным процессом родителей ребёнка. По словам близких, суд определил место жительства девочки с матерью, а бывший муж остался недоволен решением. Родственники также утверждают, что за несколько дней до случившегося мать заметила слежку за дочерью по пути на занятия. Именно поэтому утром девочку решил сопровождать ещё и дедушка, пишет «База».

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Больше новостей о расследованиях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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