Найти новую работу в России становится сложнее: на одну обычную вакансию могут претендовать сразу 700–800 человек. Работодатели получили возможность дольше выбирать кандидатов и пересматривать условия найма в свою пользу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал создатель кадрового агентства Илья Варакин.

По оценке специалиста, рынок труда постепенно меняется на фоне охлаждения экономики. За рассматриваемый период трудовые отношения прекратили 2,5 млн человек, тогда как компании приняли около 2,3 млн новых сотрудников. Одновременно увеличивается число официальных сокращений.

Варакин связывает происходящее в том числе с высокой стоимостью кредитов. Ранее компании старались экономить за счёт внутренних изменений: замораживали найм, пересматривали зарплаты и перестраивали работу подразделений. Теперь некоторые работодатели переходят к сокращению персонала, уменьшению рабочего времени и пересмотру условий оплаты труда.

По прогнозу эксперта, с увольнением или предложением перейти на неполную занятость может столкнуться как минимум каждый пятый сотрудник. При этом поиск подходящей вакансии обычно занимает от двух до четырёх месяцев, а для специалистов узкого профиля может растянуться на более долгий срок.

«В ближайший зимний период я не советую уходить с работы, не найдя новое место», — предупредил Варакин.

По его словам, времена, когда сотрудник мог быстро перейти к конкуренту ради прибавки к зарплате на 20–30%, постепенно уходят. Сейчас компании могут выбирать из большого числа претендентов, поэтому соискателям приходится дольше проходить отбор и тщательнее оценивать предложения.

Эксперт советует не расторгать действующий трудовой договор, пока не достигнута окончательная договорённость с новым работодателем. В качестве одного из вариантов он предложил заранее обсудить возможность короткого испытательного периода, согласовав его условия с обеими сторонами.

Дополнительным сигналом перемен стали официальные сокращения: за квартал по этой причине уволили около 39 тысяч человек — более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Варакин также обратил внимание на распространение увольнений по соглашению сторон. В таких случаях размер компенсации зависит от договорённости между сотрудником и компанией, а при отсутствии согласия работодатель может перейти к официальной процедуре сокращения.