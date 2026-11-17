Каждая пятая компания планирует сокращения в будущем году — но даже освободившиеся места часто остаются пустыми. По данным опроса «Актион Финансы», из 637 компаний 19,3% собираются уменьшить штат. При этом 38,5% из них не будут принимать новых работников на места ушедших, а ещё 23,1% заявили, что пока вообще не планируют наём.

«Рынок ужимается; это подтверждают и мои наблюдения», — приводит НСН слова HR-эксперта Ольги Мещеряковой. Она связала тренд с более широкими изменениями, которые ждут рынок труда в ближайшее время.

По словам эксперта, глава РСПП Александр Шохин говорил, что из-за высокой ключевой ставки и падения спроса страна будет переходить к трёх- и четырёхдневной рабочей неделе, а затем — к прямой потере кадров. То есть сокращение часов и отказ от найма — звенья одной цепи.

Статистика сервиса по поиску работы, на которую ссылается Мещерякова, подтверждает картину: рынок труда уже вышел на пик внутреннего кризиса из-за сокращений и заморозки найма. Речь идёт не о разовых мерах, а о смене режима.