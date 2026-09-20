Российский военнослужащий с позывным Счёт заявил, что в районе Никольского Курской области его подразделение выбило противника из укреплённой позиции, где находились иностранные наёмники. Об этом он рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову.

По словам бойца, речь шла о семи иностранцах, среди которых были граждане Колумбии и Франции. Все они были уничтожены в ходе продолжительного боя.

Подойти к укреплению было сложно из-за открытой местности. Морпехам необходимо было преодолеть около 700 метров под огнём, при этом позицию противника прикрывали пулемёты и беспилотники.

В один из моментов военнослужащие попали под плотный обстрел и растерялись. Тогда боец с позывным Мэджик сумел организовать товарищей, после чего подразделение совершило бросок к опорному пункту и выбило оттуда противника.

«Бой длился долго. Итог — вражеские наёмники уничтожены все до одного. Их было семь человек», — рассказал Счёт.

Военнослужащий является командиром первого взвода 4-й штурмовой роты 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Восток». До этого он участвовал в боях в Донбассе с 2014 года, а после начала СВО заключил добровольческий контракт.

По словам бойца, с первых дней службы он участвовал в штурмовых операциях, в том числе в Новомихайловке в ДНР и на Харьковском направлении. Сведения о составе группы иностранных наёмников и итогах боя приводятся со слов российского военнослужащего.

Ранее Life.ru рассказывал, что иностранных наёмников ВСУ, по словам российского оператора FPV-дрона, иногда удаётся вычислить по слишком комфортно обустроенным позициям. Военнослужащий с позывным Крот рассказал, что европейцы уделяют больше внимания бытовым условиям и благоустройству укрытий, из-за чего могут пренебрегать маскировкой.